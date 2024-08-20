Bu gidişle üretim biter

Ürün tarlada çürürken vatandaşın pahalılıktan gıda alamadığı çarpık sistemde en güçlü alarm zili çaldı. Mazottan, tohuma patlayan maliyetler nedeniyle zarar eden üreticiler birçok ilde traktörleriyle yollara döküldü. ‘Bu gidiş devam ederse üretim biter’ haykırışları yükseldi. Çiftçiyi tarladan koparan, 85 milyonun sofrasını vuran politikasızlığın ithalatla daha da vahim hale geldiği belirtildi.

Karar’ın haberine göre Bursa ve Balıkesir’den sonra Kahramanmaraş ile Aksaray’da da çiftçiler “Zarar ediyoruz” diyerek protesto düzenledi. Maliyetlerdeki artışa dikkat çeken üreticiler “Mazot 20 lirayken 42 liraya çıktı. Buna karşı geçen yıl 40 liraya sattığımız ayçiçeğine bu yıl 25 lira fiyat veriliyor” dedi.

Eylemciler, borç yükünün artması karşısında gelecek yıllarda gıda üretiminin iyice darboğaza gireceğini belirtti. Muhalefet temsilcileri de hatalı tarım politikalarına dikkat çekti. Aksaray Milletvekili Turan Yaldır “Maliyetler bir yılda 100 arttı. Yük ise çiftçinin omzuna kaldı” dedi. Üretimdeki eksikliği gidermek amacıyla hükümetin ithalata yönelmesinin de günlük çözüm arayışından öteye geçmeyeceği vurgulandı.

Haber Merkezi