Bu kadar değişiklik neden yapıldı?

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun, 1985’te çıkarılan Maden Kanunu’nda bugüne kadar tam 287 değişiklik yapıldığını, bu 287 değişikliğin 280’inin son 20 yılda yapıldığına dikkat çekti.

Uzun, “Bir kanunda her yıl, hatta bırakın her yılı bazen üç dört ayda bir neden değişiklik yapılır? 54 maddelik yasa yetmemiş bir o kadar daha eklemişler. (18 ek 33 de geçici madde ilave edilmiş) ihale kanununu duymuştuk. Maden kanununa bu ilgi neden? Dikkatinizi çekerim; daha doğmamış çocuklarımızın bile hak sahibi olduğu madenlerimizden söz ediyoruz!” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

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