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2 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Bu maaşla geçinmek mümkün mü?

02 Ekim 2022, Pazar 20:34
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun kamu çalışanlarının ülkedeki ekonomik kriz koşullarındaki güncel deneyimleri ve sorunlarının yer aldığı Kriz ve Kamu Çalışanları Raporu, Ankara’da düzenlenen toplantıda Federasyon Genel Sekreteri Özgür Aras tarafından açıklandı.

Rapor, 1644 kamu çalışanı ile 1-19 Eylül günleri arasında yapılan anket sonuçlarına göre oluşturuldu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, rapora ilişkin değerlendirmesinde, “Yoksulluk araştırmalarını açıkladık. Rakamlar çok ciddi, asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklandı ama açlık sınırına bakıldığı zaman 7 bin 660 lira, neredeyse en düşük memur maaşıyla eşit düzeyde. Memurların genel gelirlerine bakıldığı zaman ortalama 9-11 bin lira arasında sıkışmış durumda. Bunun yanında PTT’de, BAĞKUR’da, tapuda, büroda, vergi dairelerinde çalışan memurların maaşlarına bakıldığı zaman da ortalama 9 bin lira civarında olduğunu görüyoruz. Peki açlık sınırının 7 bin 666 lira olduğu ortamda bu maaşla geçinebilmek mümkün müdür? Mümkün değil, ayakta kalmamız mümkün değil. Yoksulluk sınırı yani beslenme dışında diğer sosyal ihtiyaçları 22 bin 377 lira. Rahatlıkla söyleyebiliriz belli kamu çalışanları hariç, yani yönetici düzeyinde olan uzman tıp doktoru, müdür, genel müdür, daire başkanları olanların haricinde eşiyle birlikte neredeyse bu maaşı alan memur yok. İki kişilik bir eve 22 bin liranın girdiği çok nadir” diye konuştu.

Ankara - Erhan Akkaya

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