Bu maaşla nasıl geçinelim?

Ankaralı 79 yaşındaki emekli memur Mehmet Kahraman, “En düşük emekli maaşının en az 10 bin lira alması gerekir” dedi.

Emekliler, maaşlarına yapılan yüzde 30 oranındaki zamma tepki gösterdi. Ankaralı 79 yaşındaki emekli memur Mehmet Kahraman, “En düşük emekli maaşının en az 10 bin lira alması gerekir. 3 bin 500 lira ile vatandaş nasıl geçinsin? Soruyorum size hangi vatandaş geçinebilir? Bu insanlık değil ki, yaşam da değil. Biz hırsızlık yapmadık, yolsuzluk yapmadık. Alın teriyle çalıştık, alın terimizi istiyoruz. Yazıklar olsun, ne alıyoruz?” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilere yüzde 30 zam yapılacağını, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya çıkarılacağını açıklamıştı.

GEÇİNMEK GERÇEKTEN ÇOK ZOR

‘Oğlumun desteği olmasa geçinemeyeceğim’ diye konuşan onkoloji hastası emekli vatandaş şunları söyledi: “Oğlumun desteği olmasa geçinemeyeceğim. 2002’de asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu, şimdi 4,5 alıyor. Yani o hesaba göre en az 13 bin lira olması lazım asgari ücretin, bir diğer sarayın bütçesi yüzde 80 arttırılıyor. Vergiler yüzde 120’nin üzerinde artırılıyor. O zaman emekliye de o kadar versinler, emekliye niye yüzde 25-30 veriyorlar? Geçinmek gerçekten çok zor. Yani 5 bin lira, 6 bin lira ile geçinen insanlar ya çocuklarından destek alıyor ya başka bir yan geliri var. Bu arada, babasından ve eşinden kalan iki emekli maaşıyla geçinmeye çalışan Selma Solmaz isimli bir vatandaş, ise Güvenpark’ta ‘Emekliye sadaka’ diyerek tek kişilik eylem yaptı. Solmaz’ın konuşması sırasında polis görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Ankara - anka