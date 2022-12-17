Bu maaşlarla üç haneli enflasyonla mücadele edemeyiz

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu üyeleri, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2023 yılı bütçesini Ankara Ulus Meydanı’nda protesto etti.

Konfederasyon Başkanı Mehmet Balık, “Yüzde 75 oranında maaşlara zam yapılmasını talep ediyoruz. Bunun altında yapılacak hiçbir zam kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan memur, işçi, sözleşmeli, sayıları on milyonları aşan emeklileri, dul ve yetimin maaşını doğrudan etkileyecek olan ücretleri bize hak ettiğimiz oranda ödemek zorundasınız” dedi. 2022 sonunda 180 milyar 852 milyon lira olması beklenen Merkezi Yönetim Bütçesi’nden ödenen faiz giderlerinin 2023 yılında 239 milyar 800 milyon lira olmasının beklendiğini söyleyen Balık, “Ülkemizde ekonomik kriz derinleşmekte, vatandaşların yaşam şartları zorlaşmaktadır. Vatandaşlar ekonomik krizi çarşıda, pazarda, marketlerde ve alışverişin yapıldığı tüm noktalarda ağır şekilde hissetmektedir” ifadelerini kullandı. Mehmet Balık şunları söyledi: “Emekçiler, emekliler ve kamu çalışanları olarak sefalet oranlarındaki maaşlarla üç haneli rakamları aşan enflasyonla mücadele etmeyi kabul etmiyoruz.” Ankara - Recep Gören

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