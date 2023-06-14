Bu maliyetlerle kimse ev alamaz

Ankara Ticaret Odası Üyesi ve Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Hamza Can, konut fiyatlarının yükselişindeki asıl sebebin maliyetlerdeki artış ve yeni harcama kalemleri olduğunu söyledi.

Birçok kalem verginin yanı sıra noter harcından, belediyelere ödenen harçlara varıncaya kadar sayısız kalemde ödeme yapmak zorunda kalan müteahhitleri önümüzde bekleyen en büyük sorunun döviz kurundaki artış olduğunu kaydeden Can, “İnşaat sektöründeki maliyet artışları kontrol edilmelidir. Piyasa denetim altında tutulmalıdır. Aksi takdirde vatandaşımız bu maliyetlerle konut alamaz. İnşaat sektörü de büyük bir durgunlukla karşı karşıya kalır. Akabinde bu durgunluk sektörle ilgili birçok alanı da olumsuz etkiler” dedi.

Can, “Vergi yükünün ağırlığı, piyasa koşulları, kurumsal yapının oluşturulamaması, muhasebe sistemi ve belge disiplini eksikliği, sektörel denetimin yeterli veya sağlıklı işlememesi ciddi sorunlar olarak karşımızda duruyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Nihat Orhan