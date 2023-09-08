'Bu program da güven vermiyor'

YENİ OVP İÇİN YAPILAN YORUMLARDAN: BU ZAMANA KADAR HANGİ HEDEFİ TUTTURDUNUZ DA ŞİMDİ İNANMAMIZI İSTİYORSUNUZ?

Muhalefet liderleri, hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Programı eleştirerek güven vermediğine dikkat çektiler.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Programı eleştirerek, “OVP açıklandı… Adeta Büyük mütefekkir ve müctehidlerden(!) Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milletinin ‘ocağına incir ağacı diktiğinin’ İTİRAFNAMESİ. Makyajlı hedefler salatası!” dedi.

Sosyal medya hesabından “Bu zamana kadar hangi hedefi tutturdunuz da şimdi inanmamızı istiyorsunuz?” diye soran Uysal, “Ne yıllık Bütçe, Ne Orta Vadeli Planlar, Ne 5 Yıllık Kalkınma Planları, Ne de 2023 hedeflerinde belirlenen hedeflere yaklaşılmamız bile!!! Şimdi Erdoğan’ın Nobel’e aday ‘faiz sebep-enflasyon sonuç’ tezinin kobayı haline getirdiği devlet ve 85 milyonun ödediği bedelin sorumlusu hiçbir şey olmamış gibi ahkâm kesiyor!” değerlendirmesinde bulundu. “Erdoğan, sadece ve sadece KKM için milyonların vergisinden çarçur edilen maliyetin hesabını veremez” diyen Uysal, Milyonlara vaad ettiği yoksulluğun derinleşmesi!” dedi.

Yük yine dar gelirliye yıkılacak

Hükümetin OVP hedeflerine bir tepki de eski Başbakan Yardımcısı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan geldi.

Ali Babacan konu ile ilgili şunları söyledi: “Bugünkü Orta Vadeli Program (OVP) konuşması gösterdi ki; Sayın Erdoğan, yüksek enflasyon konusunda hâlâ kendisi dışında herkesi sorumlu görmeye devam ediyor. Devleti batırma projesi olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda samimi bir itiraf yapmak yerine kelime oyunlarıyla KKM’yi savunuyor. Bu yıl sonunda tek hane enflasyon vadeden Erdoğan, tek haneyi kağıt üstünde bile ancak 2026 sonunda öngörüyor. OVP’de Merkez Bankası bağımsızlığını güçlendirecek, şeffaflığı artıracak hiçbir somut adım yer almıyor. OVP’de rant gelirlerinin vergilendirilmesiyle ilgili hiçbir adım yok. Yük yine dar ve sabit gelirliler üzerine yıkılacak. OVP, yapısal adımlar konusunda bugüne kadar tekrarlanan soyut ve genel ifadeleri tekrarlamaktan öteye gitmiyor. Özetle, yapılan yanlışlardan bahsetmeyen, içsel tutarlılığı zayıf, somut adımlar yerine soyut ve genel ifadeler içeren bir programla güven tesis edilemez, öngörülebilirlik sağlanamaz.”

Kaybedilen yılların belgesi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da OVP’ye tepki gösterdi.

Davutoğlu, “Şimdi bize kaybolan yıllarımızı kim verecek? Orta Vadeli Programda 2014’te sahip olduğumuz kişi başına düşen milli gelire ancak 2024’te, tek haneli enflasyona da ancak 2026’da ulaşabileceğimiz öngörülmüş. En son tek haneli enflasyon 2016 yılında gerçekleşmişti. OVP ‘Kaybedilen 10 yılın belgesi’ olmuş. 2021 yılında açıklanan OVP’de 2023 enflasyonu yüzde 8 olarak vaad etmiştiniz. Bu hatalarla yüzleşmeden milletin size nasıl inanmasını bekliyorsunuz? Sayın Erdoğan; Madem ‘Kur Korumalı Mevduat görevini yerine getirdi’, bugüne dek ne kadar kamu kaynağı aktarıldığını da açıklayın da milletimizin cebinden yaptığınız israfın bilançosu ortaya çıksın. OVP’de milletten toplayacağınız vergilerin enflasyonun çok üstünde olacağı görülüyor. Siz kamuda herhangi bir tasarruf yapmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

ANKARA - MEHMET KARA