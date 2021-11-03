Bu şartlarda çiftçi ekim yapamaz: 1,5 liraya mal edilen ürün 80 kuruşa satılamıyor

Muğla Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Radyo Sputnik’e yaptığı açıklamalarda “1,5 liraya mal ettiğimiz ürünleri 80 kuruşa bile satamıyoruz. Bu şartlarda çiftçi seneye ekim yapmaz, büyük şehre göçer, gıda sıkıntısı olur” dedi.

Aynı zamanda, artan maliyetler ve pandemi şartları sebebiyle ürünleri tarla ve ağaçta kalan çiftçilerden biri olan Çöllü “16 senedir Ziraat Odası Başkanlığı yapıyorum. Çiftçi artık bitti tükendi. 1, 5 liraya mal ettiğimiz ürünleri 80 kuruşa bile satamıyoruz. Bu şartlarda çiftçi seneye ekim yapmaz, büyük şehre göçer, gıda sıkıntısı olur” ifadelerini kullandı. Salim Çöllü şöyle devam etti: “Ticaret ve Tarım bakanımız, ‘çiftçinin sorunu yoktur’ diye demeçler veriyor. ‘Çiftçinin derdi var mı soran yok. Tarım ve Bakanı ve Ticaret Bakanı diğer ülkelere gidip tarımla ilgili önümüzü açacak bir girişimde hiç bulunmadılar. 16 senedir Ziraat Odası Başkanlığı yapıyorum böyle bir çaba hiç görmedim. En azından gübre, ilâç ve mazottan KDV almayacak. Girdi maliyetleri aldı başını gitti. Önümüzdeki yıl çiftçi ürünü nasıl yetiştirecek? Çiftçiler arasında, ‘’ben artık ekmeyeceğim, para kazanamıyorum’’ diyenler var. Burada üretim olmayınca büyük şehirde de açlık başlayacak; her şeyi dışarıdan ithal edemezsiniz. Bu sorunlar çözülmezse ileriki zamanlarda büyük kıtlıklar büyük sorunlar olabilir.”

(Ekonomi Servisi)