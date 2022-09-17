Bu şartlarda ev almak hayal

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Bugün 5.500 lira ile ev geçindirip kira ödeyen dar gelirli ailelerin ev alması mümkün değildir” dedi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Ekonomik şartların zorlaşması ve ücretlerdeki yetersizlikten kaynaklı ev almanın artık hayal olmaya başladığını söyleyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Bugün 5.500 lira ile ev geçindirip kira ödeyen dar gelirli ailelerin hem kira hem peşinat hem de taksit ödemesi mümkün değildir. Bakan Kurum’un ise bu konuya verdiği “biraz dişlerini sıkacaklar” açıklaması projenin ne kadar özensiz ve seçim kaybetme korkusu ile üzerinde hiç düşünülmeden hazırlandığının en açık göstergesidir” dedi.

HEM KİRA HEM TAKSİT MÜMKÜN DEĞİL

18-16 bin liradan az aile geliri olan ailelere sağlanacak sosyal konutların taksitlerinin asgari ücretin yarısından fazla taksitlerle sunulacağı hatırlatan Mehmet Balık, “Yüksek enflasyon şartlarında yapılacak zamlarla yirmi yıl içerisinde katlanarak artacak ve belirtilen fiyatların milyonlarca lira üstüne vatandaşlara mal olmasına sebep olacaktır. Bugün 5.500 lira ile ev geçindirip kira ödeyen dar gelirli ailelerin hem kira hem peşinat hem de taksit ödemesi mümkün değildir. Bakan Kurum’un ise bu konuya verdiği ‘biraz dişlerini sıkacaklar’ açıklaması projenin ne kadar özensiz ve seçim kaybetme korkusu ile üzerinde hiç düşünülmeden hazırlandığının en açık göstergesidir” diye konuştu.

DAHA ÖNCE VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Balık şunları söyledi: “AKP iktidarının daha önce sözünü verdiği ve yıllardır peşinat ve taksitlerini ödettirdiği vatandaşlara halen evlerini teslim etmediği gibi, çok uzun yıllar ve yüksek maliyetlere yapılacak bu konutların zamanında teslim edileceğinin bir garantisi olmayışıdır. Seçimlerin yaklaşması ile akıl dışı projeler üretmeye başlayan AKP iktidarı, yine vatandaa hayal ürünü olmaktan ileriye gitmeyecek gibi gözüken bu projeler, ilerisi için ülke ekonomisinde büyük yaralar açacağı çok açık bir şekilde bugünden gözükmektedir.”