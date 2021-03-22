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23 MART 2021 SALI - YIL: 52

Bu sistemle reform mümkün değil

22 Mart 2021, Pazartesi 23:43
TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir, “Bu sistem içinde ciddÎ bir reform mümkün değildir. Bırakın reformu her alanda geriye gidiş var” dedi.

TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir, Karar Gazetesi’nden Taha Akyol’un sorularını cevapladı. Dört ayda Merkez Bankası Başkanı’nın değiştirilmesini yorumlayan Aydemir, “Cumhurbaşkanlığı sistemi ile bağımsız kurumların bağımsızlığı bitmiş oldu.  Bir gecede Merkez Bankası başkanı değişir oldu. Halbuki Merkez Bankası dahil bu kurumların kendi kanunlarında başkanlarının nasıl atanacağı ve görevden alınacağı var. Bağımsız kurumların başkanları süreli atanıyordu ve görevden istisnai durumlar hariç alınamıyordu. Şimdi ise kurumların kendi kanunları uygulanmıyor artık” dedi.

İktidar güçlü kurum istemiyor

TÜİK’teki başkan değişikliklerine de dikkat çeken Aydemir, “Ben Şubat 2016 da ayrıldım. Benden sonra 5 başkan değişti. (…) Aslında bu iktidar bilerek ve isteyerek kurumları zayıflatıyor. Güçlü kurum istemiyorlar. Çünkü güçlü kurumlar fikir, strateji ve politika üretirler, güçlü kurumlar verilen talimatları yapmadan önce düşünüp yanlışlar varsa siyasî iktidara söylerler. Peki bu iktidar böyle kurumlar ister mi. Tabiî ki hayır. Bu iktidar söylediklerini yerine getirecek, asla itiraz etmeyecek güçsüz kurumlar istiyor. (...) Ben bu duruma kurumların çöküşü diyorum. İşte bu gerçek beka sorunudur. Bu ülkede bir beka sorunu varsa bu kurumların çöküşüdür” ifadelerini kullandı.

Liyakati değil, sadakati önemsiyor

TÜİK verilerini eleştiren Aydemir, “Açıklanan büyüme verileri istihdam verisi, çalışılan saat verisi ve diğer yayınlanan istatistiklerle tutarlı değil. İstihdam ve çalışılan saat azalıyor, ama biz büyüyoruz. Birçok esnaf, lokanta, cafe, turizm işletmesi pandemi dolayısıyla kapanmış ama hizmet sektörü büyüyor. Makine teçhizat yatırımları patlamış ama hangi sektörde patlamış bilmiyoruz. Bütün bunları görünce TÜİK’in verilerine nasıl güvenelim” şeklinde konuştu. “Kurumları zayıflatmanın ve bitirmenin bir yolu da kurumlara liyakatsız atamaların yapılmasıdır” diyen Aydemir, şunları söyledi: “Yeni hükümet sistemine geçildikten hemen sonra çıkarılan 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir kurumun üst yöneticiliğine atanmak için 5 yıl kamu veya özel sektörde çalışmış olmak ve üniversite mezunu olmak yeterli hale getirildi. İktidar için önemli olan liyakat değil sadâkattır.” 

Önce tek adam sistemi kaldırılmalı

Aydemir sözlerini şu şekilde tamamladı: “En büyük insan hakları reformu yargıyı tarafsız ve bağımsız yapmak, delilsiz, hukuksuz ve kanunsuz şekilde insanları mahkûm etmeye son vermek ve hukukun binlerce yıldır uygulanan temel ilkelerine uymakla olur. Hukuk devleti olmadan insan hakları eylem planı yapmak ne ifade eder. (…) Bu sistem içinde ciddî bir reform mümkün değildir. Bırakın reformu her alanda geriye gidiş var. Ekonomi alanında 80 öncesi yıllara doğru gidiyoruz. İnsan hakları alanında 90’lı yılların başına geri döndük. Türkiye artık özgür olmayan ülkeler katagorisinde. Demokrasi ve özgürlükler konusunda 167 ülke arasında 104 üncü sırada sivil özgürlükler alanında ise çok daha kötü durumda. Ülkemiz için yapılacak en büyük reform önce bu tek adam sisteminin kaldırılarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin sağlanması sonra da bu iktidarın değişmesidir.”

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