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29 ARALIK 2023 CUMA - YIL: 54

Bu ücretle geçinilir mi?

29 Aralık 2023, Cuma 00:12
2024 yılı asgari ücreti 17 bin 2 TL oldu.

Bu asgarî ücret zamlara ne kadar dayanacak?

 

Türk İş Başkanı Ergün Atalay konuyla ilgili, Cumhurbaşkanımıza ifade ettim, talebimiz 18 bin liraydı, yılda iki kere bu müzakerenin yapılmasıydı. Fiyat artışları ortada… Ama anlaşılan rakam, Sayın Bakanımızın işveren temsilcimizle anlaştıkları rakam 17 bin lira. Bu başlangıç ücreti olmasına rağmen, benim ülkemde bu geçim ücreti oldu. İşverenlerin yüzde 90’ı asgari ücretin üstünde bir ücret vermiyor. Herkes iki dakika düşünsün, bu ücretle geçinilebilir mi?” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni asgari ücrete ilişkin, “Arzu ettiğimiz, istediğimiz noktada değil. Asgari ücret, ülkemizde ortalama ücrete dönüştüğü için beklentileri karşılamaktan ne yazık ki uzak” ifadelerini kullandı.

Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Yürütme Kurulu, 2024 yılı için geçerli olacak 17 bin 2 liralık asgari ücrete ilişkin; “Asgari ücret tespit komisyonundan çıkan 17 bin 2 TL’lik karar, açlık sınırı olan 18 bin TL’nin dahi altında kalmakta, iktidar ve sermaye kesimleri bu kararla birlikte milyonları sefalet koşullarında yaşamaya mahkum etmektedir” dedi.

Haber Merkezi

Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklandı, 700 lirası asgari ücret desteği - TÜRK-İŞ: Talebimiz 18 bin liraydı, yılda 2 kere olsun
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