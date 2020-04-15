Çeşitli ülkeler koronavirüs salgınından çıkılarak normal yaşama dönüşmesi konusunda daha önce açıkladıkları tarihleri peş peşe ertelerken AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, ‘Tatil planı yapmayın’ dedi.

Koronavirüs nedeniyle duran turizm hareketinin ne zaman yeniden başlayacağı tartışılırken Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’den umut kırıcı bir açıklama geldi. Rusya hava trafiğinin Haziran ayından önce açılmayacağını, Fransa sınır kapatılan sınırların Eylül ayına kadar açılmamasını, Almanya normale dönüş Eylül’de olsa bile turizm hareketinin 2021 ocak-şubat aylarında başlayabileceğini söylerken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen “Bu yıl için tatil planı yapmayın” dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, insanları yaz tatili planları yapmamaları konusunda uyararak rezervasyon yapmayı bir süre daha ertelemelerini istedi. İstanbul - Muhammed Okur

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