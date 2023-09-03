Bu yoksulluğa bu maaş

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, 2024-2025 memur ve memur emeklisi maaşları zam oranını değerlendirdi.

Kütük, “Şu anda 39 yıllık bir öğretmenin 15 Ağustos’taki maaşı, devletin resmi maaş bordrosunda 24 bin 615 liradır. 2024 Ocak’ında verilecek yüzde 15 maaş artışıyla birlikte, gelecek olan artış 3 bin 692 lira. Bu tabii bindirilmiş, 8 bin 77 lira ilave edilmiş maaşla ortaya çıkan sonuç. Bunu kök maaş üzerinden mi değerlendirecekler yoksa üzerine konulmuş 8 bin 77 lira ile mi değerlendirecekler? Bu konuda da bakanlığın ve hükümetin kamuoyunu aydınlatan bir açıklama yapmasına ciddi biçimde ihtiyaç var. Bu şekilde olsa bile bu öğretmen, 15 Ocak 2024’te 28 bin 307 lira maaş alacak. Yoksulluk sınırının, yapmış olduğumuz araştırmalara göre, 38 bin lira olduğu bir yerde bir kamu emekçisinin 15 Ocak 2024’te, 4 ay sonra alacağı maaşın 28 bin lira ve bunun üzerine çok küçük bir miktarda enflasyon farkını eklediğimizde ortaya çıkacak rakamın değerlendirmesini kamuoyunun ve kamu emekçilerinin vicdanlarına bırakıyoruz” dedi.

Ankara - Anka