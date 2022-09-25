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Bu yol sürdürülemez

25 Eylül 2022, Pazar 22:51
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, “Merkez Bankası şeffaflaşmalı. Türkiye’nin şu an gittiği yol sürdürülebilir değil. Hızla düzeltilmezse bunun sonu büyük bir krizle biter” dedi.

İYİ Parti’nin İstanbul’da düzenlediği “İki Yaka İstanbul” programı kapsamında ekonomi ve kalkınmayla ilgili çözüm önerilerini paylaştı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, “Türkiye’de 12 yıldır yanlış para politikaları uygulanıyor. Bunun son dönemde sadece dereceleri arttı. Son 12 on yıldır sürekli Türk lirası cinsinden mevduat azalıyor dolar, euro cinsinden mevduat artıyor. Yapılması gereken çok basit. Türkiye’de yetişmiş en iyi insanlara görev verip onların iş güvenliğini sağlayarak politikacılara boyun eğmeyen bir düzen sağlanmalı. Merkez Bankası şeffaflaşmalı. Türkiye’nin şu an gittiği yol sürdürülebilir değil. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmayan paralarını satıyor. Yani sizin mevzuat olarak bankaya yatırdığınız parayı Merkez Bankası SWAP ile çekiyor ve harcıyor. Hızla düzeltilmezse bunun sonu büyük bir krizle biter” dedi.  

TL CAZİP HALE GETİRİLMELİ

İlk yapılması gerekenin Merkez Bankası’nın güvenilirliğini arttırması olduğunu belirten Bilge Yılmaz özetle şunları söyledi: “Türkiye’de 12 yıldır yanlış para politikaları uygulanıyor. Bunun son dönemde sadece dereceleri arttı.  Son 12 on yıldır sürekli Türk lirası cinsinden mevduat azalıyor dolar, euro cinsinden mevduat artıyor. İlk önce doların artışını kontrol etmek ve enflasyonu durdurmak için kendi paranızı cazip hale getirmeniz lazım. Türk lirasından tasarruf yapanları ödüllendirmeniz lazım. Şu anki şartlarda mümkün değil. Çünkü enflasyon beklentisi arttı. Herkes enflasyonun çok artacağını düşünüyor ve kimse Türk lirasında tasarruf etmek istemiyor. Sürekli tüketimi öne alma baskısı oluşuyor. Onu engellemek için, eğer enflasyon beklentiniz yüzde 100 ise, faizi oralara çekmeniz lazım. Ama faizi oraya çekerseniz, Türkiye’de maalesef taş üstünde taş kalmaz. 

MERKEZ BANKASI GÖREVİNİ YAPMIYOR

İlk yapılması gereken Merkez Bankası’nın güvenilirliğini arttırmak. Yapılması gereken de çok basit. Türkiye’de yetişmiş en iyi insanlara görev verip onların iş güvenliğini sağlayarak politikacılara boyun eğmeyen bir düzen sağlanmalı. Merkez Bankası şeffaflaşmalı. Merkez Bankası politikası ve enflasyon düşüreceğimiz beklentisini halka ve yatırımcılara anlatabilmemiz lazım. Merkez Bankası şeffaf bir şekilde asli görevine geri dönmeli.”

İstanbul - anka

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