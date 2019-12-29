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Bu zam, 25 milyonla alay etmektir

29 Aralık 2019, Pazar 01:29
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı 2 bin 324 TL olarak belirlenen asgarÎ ücretin, 25 milyon insanla alay etmek olduğunu söyledi.

Gelir eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz: 'Günde 10 tl zam neye yeter?'

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı asgarî ücretle ilgili partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bugün Türkiye’nin tek gündeminin 25 milyonu ilgilendiren asgarî ücret rakamı olması gerektiğini belirten Paçacı, “Sayın Bakan ‘Asgarî ücretlimizi enflasyona ezdirmedik’ dedi, yüzde 15 zam yaptığını söyledi. ‘Yüzde 12 enflasyon artı yüzde 3’ dedi. Bu hesap yanlıştır yüzde hesabıyla asgarî ücretliye verilen zam izah edilemez. Bugün 100 liranın yüzde 15’i 15 lira eder, ama 10 bin liranın yüzde 15’i 1500 lira eder. Dolayısıyla yüzde hesabı ile giderseniz yanlış yere verirsiniz. Verilen zam toplam 300 lira yani günlük 10 TL’dir. Asgarî ücretlimize öngörülen zam günlük 10 liradır. Bir ülkenin 25 milyon insanı ilgilendiren bir konuda bütçelerine günde 10 lira zammı reva görenlerin vicdanlarının sorgulanması gerekir” dedi. 

25 MİLYONLA ALAY EDİYORLAR

Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çay ve simit hesabı yaptığı bir konuşmayı dinleten, daha sonra yeni bir çay-simit hesabı yapan Paçacı şunları söyledi: “Ben de bir çay ve simit hesabı yapayım. İki simit bir çay alsanız 5 lira. Bir günde 5 kişilik aile, Sayın Cumhurbaşkanı’nın hesabı ile gidiyorum, 25 lira. 3 öğün 75 lira. 30 gün 2.250 lira ki bu bir pastanede veya kafede içilen çay ve simit değil. Evde kalan ise 75 lira. Bu 75 lira hem kiranızı ödeyecek hem ısınacaksınız, elektrik parasını, yol parasını ödeyeceksiniz. Hem okul masrafını ödeyeceksiniz ve çocuğunuza da harçlık bırakacaksınız. Bugünkü yönetim 25 milyon insanla alay etmektedir. Ancak şu bilinsin ki bu alay edilen milletimiz ilk genel seçimlerde kendisi ile alay edenlere en büyük dersi sandıkta verecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”

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