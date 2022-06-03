PEŞ PEŞE GELEN AĞIR ZAMLARDAN İYİCE BUNALAN TÜKETİCİLER TEPKİ İÇİN MİTİNG HAZIRLIĞINDA.

HER KESİMDEN TEPKİ

İğneden ipliğe yapılan fâhiş zamlar çiftçiden esnafa toplumun her kesiminin tepkisini topluyor. Daha önce zamlara karşı basın açıklamaları yaptıklarını hatırlatan Tüketici Dernekleri Başkanı Turhan Çakar, “Şimdi daha geniş kapsamlı miting gibi etkinlikler planlıyoruz” dedi.

MİTİNG GÖRÜŞMELERİ

“Bu zamlarla yaşanmaz oldu” diyen Çakar, miting için sendikalar ve diğer STK’larla görüşme halinde olduklarını söylerken, TESK Başkanı Bendevi Palandöken hem enflasyonla mücadele için sabır dilenip hem zamlara devam edilmesinin çelişki olduğuna dikkat çekti.

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Bu zamlarla yaşanmaz

Üst üste gelen zamlara karşı tüketici dernekleri, eylem düzenleyecek. Tüketici Dernekleri Başkanı Turhan Çakar, “Bu zamlarla yaşanmaz” diyor.

Zamlar çiftçiden esnafa toplumun her kesiminin tepkisini topladı. Daha önce zamlara karşı basın açıklamaları yaptıklarını hatırlatan Tüketici Dernekleri Başkanı Turhan Çakar, “Şimdi daha geniş kapsamlı miting gibi etkinlik planlıyor ve bunun için sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşları ile görüşüyoruz. Bu zamlarla yaşanmaz oldu” diye konuştu. Cumhuriyet’in haberine göre, hem enflasyonla mücadele için sabır dilenirken hem de zam yapılmasının çelişkili olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf zaten dolabını açmaya korkuyordu, artık hiç açamaz. Bu zamlar aldığınız bütün ürünlere yansıyacaktır. Acilen esnafa özel elektrik tarifesi çıkarılmalıdır. Bizim ticarethane tarifesi, sanayiden daha pahalı, bu haksızlıktır” dedi.

Çiftçiye ‘üretimi bırakın’ deniyor

Çiftçinin zaten fatura ödeyemediğini borçlandığını söyleyen Çiftçi Sendikası Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu ise “Bu zamlar borcumuzu daha da katlar. Gıda kıtlığının konuşulduğu bu günlerde resmen üretimi bırakın deniliyor çiftçiye” dedi. Türkiye’de son bir yıl içerisinde benzine yüzde 235, motorine ise yüzde 250 oranında zam geldi. İthalata bağımlılık nedeniyle hükümetin fiyat artışlarına devam etmesi bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada da akaryakıt fiyatları sürekli artış halinde. Ancak ABD, Almanya gibi ülkelere aşırı artan fiyatlara karşı tüketicilerini korumak için önlemler alıyor. ABD’nin New York eyaletinde artan yakıt fiyatlarına karşı 31 Aralık’a kadar benzinden alınan vergi askıya alındı. Öte yandan Almanya’da ise üç ay boyunca toplu taşımaya aylık 9 Avro fiyat sınırı getirildi. Benzinde de yakıt vergisi üç ay için litre başına ortalama 30 sent düşürülerek 2 Avro’nun altına indi.

Haber Merkezi