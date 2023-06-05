Buğday fiyatı bekliyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde üreticiler, buğday fiyatının açıklanmasını bekliyor.

Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, “Hububatta hasat yapılmadan önce fiyatın açıklanması çiftçinin yararına. Biz de çiftçilerimiz de aynı beklenti içerisinde. Burada diğer fırsatçılar ortaya çıkıyor. Her çiftçinin deposu yok. Deprem bölgelerinde birçok insanın evi yıkılmış; buğdayı, arpayı koyacak yeri yok. Deprem bölgesi için fiyatın bir an önce açıklanması daha ciddi önem arz etmekte. Çiftçinin girdi maliyetleri ve deprem bölgesi olunca diğer maliyetleri de düşününce kilosu 13 lira düşünüyoruz” dedi.

Fatma Şahin, ayrıca, “Ekim alanlarında gerileme var, mısırdan tutun da sebzeye kadar. Oysa Bahçe ilçesinde gerçekten sebze yetiştiriciliği yapılmakta. Ne yazık ki sebzeciliğin yapıldığı alandaki göletin zarara görmesi sulamada sorun yarattı. Bu üretimimiz geriledi. Bahçe ilçesi hem Nurdağı’ndan hem Islahiye’den göç alan ilçe. Yayla konumunda olması, diğer deprem bölgelerine göre biraz daha az hasarlı olması göçe sebebiyet veriyor” dedi.

Osmaniye - anka