Buğday fiyatı bizde niye düşmedi?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verileri üzerinden yaptığı değerlendirmeyle “Ekmek ve tahıllara bağlı ürünlerin fiyatı tam da Tahıl Koridoru Antlaşması’nın faaliyete geçtiği ayda patlamış oldu. Tahıl Koridoru Antlaşması bizim ekmeğe uğramadı” diye yazdı.

Kahveci, İTO’nun ağustos ayı verilerinde ekmek ve tahıl grubunun yüzde 8,3 arttığını ve gene fiyatların yüzde 999,9’da kalırken, bunun ekmek ve tahıl grubunda yüzde 119,3’e yükseldiğini yazdı. TÜİK verilerine de değinen Kahveci, “Gıda enflasyonunun aylık yüzde 0,51 geldiği Ağustos ayında ekmek ve tahıllar grubunda fiyatlar tam yüzde 4,08 artış yaşamış. Temmuz ayında yüzde 6,23 fiyat artışı yaşayan ekmek ve tahıllar grubunda zamlar hız kesmemiş ve Ağustos ayında da devam etmiş” diyerek şöyle devam etti: “Dünya’da Tahıl Koridoru Antlaşması ile hızla düşen buğday fiyatı neden Türkiye’de düşmedi? Bizde fiyatlar daha yüksek olduğu için olabilir mi? Ya da Tahıl Koridoru Antlaşması’nda bizim buğday alım imkanımız mı yok ve/veya kullanmıyor muyuz?” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 233

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.