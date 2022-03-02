Buğday fiyatları 14 yılın zirvesinde

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının buğday ticaretini durma noktasına getirmesiyle fiyatlar 14 yılın zirvesine çıktı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, Chicago Borsasında buğday fiyatları bushel başına 10 doları aşarak 2008’den beri en yüksek seviyeye çıktı. Bu yükselişin halihazırda yüksek seyreden küresel gıda fiyatlarını daha da olumsuz etkilemesi bekleniyor. En temel gıda maddelerinden biri olan buğday, geçen ay yüzde 30’un üzerinde yükseliş kaydetti. Rusya ve Ukrayna küresel buğday ihracatının yüzde 25’ten fazlasını, mısır ihracatının da beşte birini gerçekleştiriyor. Haber Merkezi

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