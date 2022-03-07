Buğday fiyatları uçacak

Rusya ve Ukrayna, dünya buğday ihracatının neredeyse üçte birini sağlıyor. Savaşla birlikte buğday fiyatları rekor seviyelere çıkarak 2007-08 gıda krizi sırasında görülen seviyeleri geçti.

Analistler ve gıda yardımı kuruluşları, fiyatlardaki artışın Ocak ayında zaten yedi yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,8’e ulaşan gıda enflasyonunu hızlandıracağını ve en büyük etkinin daha yoksul tahıl ithalatçılarının gıda güvenliği üzerinde olacağı konusunda uyarıda bulundu. Financial Times gazetesinin haberine göre, Uluslararası Ticaret Merkezi’ne göre, Rusya ayrıca Karadeniz komşusu Türkiye’ye buğday ithalatının yüzde 70’inden fazlasını sağlıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce bile, Türkiye’de enflasyon Şubat ayında yüzde 54,4 ile 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Haber Merkezi

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