Buğday ithalatıyla yerli üreticiyi btirdiler

DENİZLİ MİLLETVEKİLİ GÜLİZAR BİÇER KARACA, ÇİFTÇİLERİN; YÜKSEK MALİYETLERDEN YAKINDIĞINI, BUĞDAYIN TARLADA KALDIĞINI, İTHAL BUĞDAY GETİRİLİRKEN ÇİFTÇİNİN KADERİNE TERK EDİLDİĞİNİ AKTARDI.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’ya dertlerini anlatan çiftçiler; yüksek maliyetlerden yakındı, buğdayın tarlada kaldığını, ithal buğday getirilirken çiftçinin kaderine terk edildiğini anlattı. İthalata dayalı tarım politikasını eleştiren Karaca’ya çiftçiler görüşlerini şöyle ifade ettiler: “Buğdayı biz tarladan kaldırmadan, Suriye’den buğday girişi başladı. Ne oldu bizim buğday beş para etmez oldu. Bizim buğdayımız tarladan kalkmadan Suriye’den ithal buğday gelmeye başladı.

Bizim buğday üreticimiz hiçbir para kazanamadı. Şu anda buğdayın kilosunun en az 3 TL olması lazım, çiftçinin zararını çıkarması için… Buğdayın kilosu şu anda 2.20 TL’den satılıyor şu an. Ben 2.20’ye sattığımda hiçbir kâr elde edemem, hatta zarar ederim. Ben de diyorum ki Suriye’den ithal buğday alacağına öncelikle bizim mahsullerimizi al, bizim çiftçimin buğdayını al; kalmadığı zaman Suriye’den sonra alacaksan al… Bizim mahsul tarlada kaldı, Suriyelilerin ithal buğdayı ülkede…”

MALİYETLER YÜKSEK

Bir başka çiftçi ise, “Geçen yıl 15 liradan saman maliyetim var, bu sene 35 liraya zamlandı. Sorun büyük, ama millet kendi haline gidiyor. Çoğu dert etmiyor.” diye- rek maliyetlere ve zamlara dikkat çekti. CHP’nin üretici birlikleri kurulması yönünde daha önceden çözüm önerileri ve vaatleri olduğunu hatırlatan Karaca, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kapandığını, baş fiyat belirlenerek üreticiyi koruyan bir politikaya ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Karaca “Çiftçiyi kaderiyle başbaşa bıraktılar. Çiftçiyi tüccarların eline bıraktılar” diyerek ithalata dayalı tarım politikasını da eleştirdi.

Ankara - Ahmet Terzi