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20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Buğday ithali olacak

20 Mayıs 2021, Perşembe
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan hububat ve bakliyat alım fiyatlarının, çiftçilerin beklentisinin çok altında kaldığını söyledi.

2 bin 250 lira olarak açıklanan buğday taban fiyatı çiftçi refahını sağlamayacağını belirten Gürer, “Ekmeklik buğday için en az 2 bin 500 lira taban fiyat belirlenmeliydi” dedi.

Hububat ve bakliyatta hâlihazırda ülkemizde ticaret borsa fiyatlarının açıklanan taban fiyatlarından yüksek olduğunu ifade eden Gürer, “Hem taban fiyatlarının düşük olması hem de kuraklıktan dolayı verim kaybı nedeniyle TMO’nun yerli üreticiden alım yapması zor görülüyor. Bunun sonucunda ithalata yönelecek. Yurt dışı borsalarda Türkiye’ye ithal edilecek buğday fiyatı bugün için 300 dolar civarında. Hasat sonu ne olur belli değil, kuraklık başka ülkelerde de etkili oldu. Bu durumda yerli üreticiye verilen taban fiyatın çok üstünde fiyatlarla yabancı ülkelerden buğday ithal edilecek” diye konuştu. 

Ankara - Recep Gören 

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