Buğdayda Suriye’ye muhtaç olduk

Türkiye en çok buğday ithal eden ülkelerin başında geliyor. Ancak Türkiye aynı zamanda en çok buğday üreten ülkelerden biri.

Sputnik’in resmi verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı buğday ithalatı 9 milyon tona kadar yükseldi. Rusya’dan yapılan bu alımlar, önceki yıla kıyasla %140 artarak 9 milyon ton seviyesine ulaştı ve bu ithalatın değeri 2.7 milyar doları buldu. Aynı dönemde Ukrayna’dan yapılan buğday ithalatı %21 oranında artarak 2.5 milyon tona yükselirken, Kazakistan, Moldova ve Suriye gibi ülkelerden de buğday alımları arttı. Bununla birlikte, Bosna-Hersek’ten de ithalat başladı. Türkiye’nin toplam buğday ithalatı geçen yıl 12 milyon tona ulaşarak, önceki döneme göre ithalatını üçte bir oranında artırmış oldu. Öte yandan 2023 yılı 21 milyon ton buğday, 8,5 milyon ton arpa, 8,5 milyon ton mısır üretimimiz oldu. 2023’te rekolte de rekor yılımız oldu. Uzmanlar, Türkiye’nin iç piyasa tüketiminden çok buğdaya dayalı gıda endüstrisinde kullanmak için ithalat yaptığını, bu ürünleri de ihraç ettiğini belirtiyor. Haber Merkezi

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