Burs ile kredi başvurularının süresi uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ile kredi başvurularını yarın gün sonuna kadar uzattıklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabındaki canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Başvuruların geçen hafta cuma günü başladığını ve normalde dün gün sonu sona erdiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Öğrenci arkadaşlarımızdan aldığım taleplerle bu süreyi yarın akşam 23.59'a kadar uzattık. Lütfen başvurularınızı yarın gece yarısına kadar tamamlayın. Kredi ve burs başvurularınız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Öğrenciler, başvurularını yarın saat 23.59'a kadar "e-Devlet" üzerinden yapabilecek. AA

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