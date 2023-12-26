Bütçe açığı borçla kapatılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, 15 gün süren görüşmeler sonrasında, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.

Bu karar, Türkiye’nin ekonomik planlaması açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. 2024 yılı bütçesi, genel bütçe kapsamında yer alan kamu idarelerine toplamda 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin Türk lirası ödenek ayrılmasını öngörüyor. Bunun yanı sıra, özel bütçeli idarelere 865 milyar 477 milyon 685 bin Türk lirası, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ise 38 milyar 381 milyon 178 bin Türk lirası tahsis edilecek. Bütçe geliri ise 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin TL olarak belirlendi. Karar’ın haberine göre, bütçe geliri ile toplam harcama tutarı arasındaki fark ise 2,7 trilyonu aşıyor. İktidarın bu farkı borçlanarak kapatması bekleniyor. Bu bütçe teklifi ve kesin hesap kanunu teklifinin kabulü, Türkiye’nin gelecek yılki mali politikaları ve ekonomik yönelimleri açısından yol gösterici olacak. Bütçenin, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırma, ekonomik büyümeyi destekleme ve sosyal refahı geliştirme hedefleri doğrultusunda kullanılması bekleniyor.

Haber Merkezi