'Bütçe açığı en az 3’e katlanıyor'

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci turuna odaklanmışken, seçimin kazananı, öncelikle yoğun ekonomi gündemiyle uğraşacak. Döviz kuru, faiz, enflasyon, cari açık, iç ve dış borçlar başta olmak üzere birçok sorun çözüm beklerken yeni iktidarın ilk işi ek bütçe çıkarmak ya da yeni bir bütçe yapmak olacak.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, yıl içerisinde her gün yenileri eklenen seçim harcamaları ve vaatleri ile EYT’nin getirdiği yüklere şubat ayında ülkeyi sarsan bir de deprem felaketi eklendi. Yapılan hesaplamalar, 660 milyar liralık açığın en az 3’e katlanacağı, bu nedenle devasa kaynak ihtiyacının sağlanabilmesi için en az 1.5-2 trilyon liralık yeni bir bütçenin yapılması gerektiğini gösteriyor. EYT’nin sadece bu yılın bütçesine getireceği ek yükün 300 milyar lirayı bulması bekleniyor. Mevcut bütçeyle karşılanamayacak bütün bu giderler ek bütçe ve borçlanmayla finanse edilmeye çalışılacak. Haber Merkezi

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