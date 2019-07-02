Bütçe açığı, resmî hedefin 2 katı olacak

Bloomberg haber ajansına konuşan analistler, ‘seçim sezonu’ndaki harcamalardan etkilenen Türkiye’nin bütçe açığının yıl sonunda resmî hedefin iki katına ulaşacağı değerlendirmesinde bulundu.

“Bütçe Açığı Yüzde 3’ün Üzerine Sıkışmışken Türkiye Teşviğe Bağımlı Oldu” başlığıyla yayımlanan haberde, Türkiye’nin bu yılki bütçe açığının gayri safi milli hasılanın (GSYH) yüzde 3.6’sına ulaşacağı, 2020-2021 dönemi içinse bu oranın yine yüzde 3’ün üzerinde kalmaya devam edeceği beklentisine yer verildi. Goldman Sachs’in bu yılki merkezi hükümet bütçesi açığının GSYH’nin yüzde 4.2’sine ulaşacağı tahmininde bulunduğunun hatırlatıldığı haberde, kurumun ilk çeyrekteki ‘ekonomik toparlanmanın’ sebebi olarak bütçe harcamalarını gördüğü kaydedildi. Goldman Sachs, Türkiye için borçlanma rakamı olarak da 295 milyar TL öngörüyor; bu, resmî programda belirlenen rakamdan 95 milyon lira daha fazla. Goldman Sachs ekonomistleri Murat Ünür ve Clemens Grafe de, haziran ayında yayınladıkları raporda, “Bütçe açıklarının bu denli genişlemesi geçmiş dönemlere göre tezat teşkil ediyor. Eskiden bütçe disiplini önde tutulur, daha çok para ve kredi politikası vasıtası ile ekonomi teşvik edilirdi. Yetkililerin yaşadığı bu değişikliğin kısmen gereklilikten kaynaklanan bir tepki olduğunu düşünüyoruz; çünkü para politikası geçmişe göre çok daha fazla kısıta sahip.” dedi.