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16 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Bütçe, Eylül’de 23,6 milyar TL açık verdi

15 Ekim 2021, Cuma 12:00
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; merkezi yönetim bütçesi, Eylül ayında 23,6 milyar TL açık verdi.

Bütçe, Ağustos ayında 40,8 milyar lira fazla vermişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi verilerini yayımladı. Verilere göre; Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 141,5 milyar TL, bütçe gelirleri 117,9 milyar TL ve bütçe açığı 23,6 milyar TL oldu. Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 127,4 milyar TL ve faiz dışı açık ise 9,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

GELİRLER YÜZDE 49 ARTTI

Eylül ayı bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 oranında artarken 2020 yılında yüzde 9,9 olan giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı, 2021 yılında yüzde 10,5 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 oranında artarken faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 10,9 seviyesine yükseldi. Bu oran, 2020 Eylül döneminde yüzde 9,7 idi. 2020 Eylül’ünde bütçe gelirleri 78 milyar 916 milyon TL iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 49,4 oranında artarak 117 milyar 921 milyon TL’ye yükseldi. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Eylül ayı gerçekleşme oranı, 2020 yılında yüzde 8,2 iken 2021 yılında yüzde 10,7oldu.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE BÜTÇE AÇIĞI 61,1 MİLYAR TL OLDU

2021 Eylül’ünde vergi gelirleri tahsilatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 oranında artarak 95 milyar 619 milyon TL’ye ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,7 iken 2021 yılında yüzde 10,4 olarak açıklandı. Verilere göre; Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1.051,7 milyar TL, bütçe gelirleri 990,6 milyar TL ve bütçe açığı 61,1 milyar TL oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 909,4 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 81,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

İstanbul - anka

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