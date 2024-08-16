Bütçe temmuzda 96,8 milyar TL açık verdi

2024 yılı temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 827,7 milyar TL, bütçe gelirleri 730,9 milyar TL oldu. Buna göre, bütçe açığı 96,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı temmuz ayında 48 milyar 574 milyon TL fazla vermiş iken 2024 yılı temmuz ayında 96 milyar 776 milyon TL açık verdi. 2023 yılı temmuz ayında 86 milyar 281 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2024 yılı temmuz ayında 4 milyar 238 milyon TL faiz dışı açık verildi. Merkezi yönetim bütçe giderleri temmuz ayı itibarıyla 827 milyar 706 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 92 milyar 539 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 735 milyar 167 milyon TL olarak gerçekleşti. AA

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