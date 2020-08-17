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17 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bütçe yine açık verdi

17 Ağustos 2020, Pazartesi 13:00
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz 2020 bütçe sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azalarak 86 milyar 529 milyon lira, bütçe giderleri ise yüzde 39,1 artarak 116 milyar 225 milyon lira oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 yükselerek 541 milyar 940 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 20,5 artarak 681 milyar 87 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi Temmuzda 29 milyar 696 milyon lira ve Ocak - Temmuz döneminde 139 milyar 147 milyon lira açık verdi. Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Temmuz ayında 9 milyar 901 milyon lira fazla verdi. Temmuz ayında ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 107,8 milyar lira ve faiz dışı açık ise 21,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

AA

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