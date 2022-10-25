Bütçede aslan payı yine faize

SOSYAL YARDIMLAR İÇİN 258, REEL SEKTÖRE DESTEK İÇİN 145, TARIM İÇİN 143 MİLYAR TL AYRILAN 2023 BÜTÇESİNDE FAİZE AYRILAN KAYNAK HEPSİNDEN FAZLA 566 MİLYAR.

FAİZ HARCAMASI YÜZDE 72 ARTACAK

MB eski Başkan Yardımcısı İbrahim Turhan: “Lafa bakarsanız faize karşı olan hükümet bütçeden yapacağı faiz harcamalarını ne kadar arttıracak? Yüzde 72. Sosyal yardım, üretim-yatırım-istihdam için reel sektöre destek ve tarıma ayrılan ödeneğin toplamından 20 milyar TL fazla.”

BÜTÇE 660 MİLYAR TL AÇIK VERECEK

“Ve 4 lokmamızdan birini alan bu bütçe 660 milyar açık veriyor. Gel de Ziya Paşa’yı anma... Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Faizi talimatla düşürmek için 2021 Eylül’den beri ekonominin canına okuyan iktidarın eseri bu.”

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BÜTÇEDE ASLAN PAYI YİNE FAİZE

Ekonomist İbrahim Turhan, “Lafa bakarsanız faize karşı olan hükümet, bütçeden yapacağı faiz harcamalarını ne kadar artıracak? Yüzde 72” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’yle ilgili bilgilendirme toplantısında, “2023 yılında bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir. Ekonomimizin 2023’te de üretim ve talep yönüyle dengeli bir görünüm sergilemesi ve yüzde 5 büyümesi beklenmektedir” açıklamasını yaptı. Gelecek Partili İbrahim Turhan, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ni yorumladı.

Yüzde 72 artacak

Ekonomist İbrahim Turhan’ın paylaşımı şöyle: “Hükümetlerin tercihlerini, propaganda amaçlı sözlerden ziyade Merkezî Yönetim Bütçesi üzerinden okumak daha sağlıklıdır. 2023 yılı bütçesini bu yılın ödenekleri ile karşılaştırdığımızda acaba hükümet hangi kalemlerde ne kadar artış öngörmüş? Somutlaşan gerçek tercihleri nasıl? 2023’te hükümet yaklaşık 4,5 trilyon TL harcama yapmak istiyor. Bunları karşılamak için ürettiğimiz her 100 TL milli gelirin 17,5 lirasını vergi olarak 6,8 lirasını sosyal fon olarak elimizden alacak. Yuvarlak hesap 4 lokmamızdan 1’i onların. Yine de bütçe 660 milyar açık veriyor. Kamu çalışanlarına yapacağı ödemeler yüzde 53,8 artıyor. Sosyal güvenlik için yapmayı düşündüğü harcamaları da (çalışanlar için ödediği primler vs.) yüzde 57,6 oranında artıracak. Lafa bakarsanız faize karşı olan hükümet bütçeden yapacağı faiz harcamalarını ne kadar artıracak? Yüzde 72.”

İktidar ekonominin canına okudu

“Hükümet; sosyal yardımlar için 258 milyar, üretim-yatırım-istihdam yaratacak reel sektör desteği için 145 milyar, tarım için 143 milyar harcama yapmak niyetinde” diyen Turan, şunları söyledi: “Faiz için bütçeye koyduğu ödenek ise 566 milyar TL. Bunların toplamından 20 milyar daha fazla. Gel de Ziya Paşa’yı anma… Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Faizi talimatla düşürmek için 2021 Eylül’den beri ekonominin canına okuyan iktidarın eseri bu işte… Umarım hâlâ bir yerlerde aklıselim namına bir şeyler kalmıştır.”