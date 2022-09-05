Bütçede para kalmadı

Geçtiğimiz günlerde doğal gaza gelen zamla alakalı açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zammın nedenini açıkladı.

Muş, bu artışların artık bütçe imkanlarının daha fazla sübvansiyona elvermediği için yansıtıldığını belirtti.

artı gerçek’in haberine göre, Muş, bütçeden bütün imkânların kullanıldığını ve sübvansiyonun maksimum seviyeden yapıldığını belirterek şöyle devam etti: “Bunun dışındaki yansıtılmak zorunda kalıyor. Bir de bu bütçe nereden oluşuyor onu da söyleyeyim. Bizim bir enerji kaynağımız yok, onu bütçeye kaynak oluşturmuyoruz. Dolayısıyla toplanan vergilerden oluşuyor bu bütçe.” Türkiye’nin ortalama enerji ithalatının 35-40 milyar dolar olduğunu belirten Muş, “Pandemi sürecindeki veriler çok sağlıklı olmaz. Geçen sene 51 milyar dolar, bu sene 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bizim geleneksel ortalama fiyatımızın 3 katı enerji faturasıyla karşı karşıyayız. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi