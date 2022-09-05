"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bütçede para kalmadı

05 Eylül 2022, Pazartesi
Geçtiğimiz günlerde doğal gaza gelen zamla alakalı açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zammın nedenini açıkladı.

Muş, bu artışların artık bütçe imkanlarının daha fazla sübvansiyona elvermediği için yansıtıldığını belirtti.

artı gerçek’in haberine göre, Muş, bütçeden bütün imkânların kullanıldığını ve sübvansiyonun maksimum seviyeden yapıldığını belirterek şöyle devam etti: “Bunun dışındaki yansıtılmak zorunda kalıyor. Bir de bu bütçe nereden oluşuyor onu da söyleyeyim. Bizim bir enerji kaynağımız yok, onu bütçeye kaynak oluşturmuyoruz. Dolayısıyla toplanan vergilerden oluşuyor bu bütçe.” Türkiye’nin ortalama enerji ithalatının 35-40 milyar dolar olduğunu belirten Muş, “Pandemi sürecindeki veriler çok sağlıklı olmaz. Geçen sene 51 milyar dolar, bu sene 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bizim geleneksel ortalama fiyatımızın 3 katı enerji faturasıyla karşı karşıyayız. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 223
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    36 milyon kişi bankalara borçlu

    Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak için yarıştılar

    Erdoğan kontrollü gerginlik peşinde

    Şekere yeni zam sinyali mi?

    Kız Kulesi tartışma başlattı

    Bütçede para kalmadı

    Millet huzur istiyor

    Batı Trakya’da müftü seçimi yapılacak

    Besiciler: Bakacak gücümüz kalmadı

    Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini aldı

    YKS ''Ek Yerleştirme'' takvimi belli oldu

    AKP’deki çözülmeyi kimse tutamaz

    Kazakistan’daki orman yangınında 1 kişi öldü, 108 ev tamamen yandı

    Miniklerin okula uyum eğitimi başlıyor

    Ağustos ayında en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

    Pakistan'daki sellerin bilançosu 10-12,5 milyar dolar

    MİT operasyonuyla Sincar’da etkisiz hale getirildi

    985 bin genç işsiz... 2.7 milyon genç ne okuyor, ne çalışıyor!

    Ekonomide, hukukta, demokraside... Bu tablo ile mi en üst lige çıktık?

    Ömer Tuğrul İnançer vefat etti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Erdoğan kontrollü gerginlik peşinde
    Süleyman KÖSMENE

    İpleri koparmadan rivayetleri anlayalım
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin önce tefsir okumalı?
    Genel

    Şekere yeni zam sinyali mi?
    Yeni Asya'dan Size

    Çizgilerle Bediüzzaman Said Nursî
    Mehmet KARA

    Seçim erkene mi alınacak?
    Genel

    Batı Trakya’da müftü seçimi yapılacak
    Şükrü BULUT

    Gençliğin rüşvet ile eğitimi, felâketidir…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.