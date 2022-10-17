Bütçede rekor açık

Hazine ve Maliye Bakanlığı eylül ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayımladı.

Merkezi yönetim bütçesi eylül ayında 78.6 milyar TL açık verdi. Böylelikle 2022 yılının en yüksek aylık açığı kaydedilmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 206 milyar 940 milyon lira, giderleri 285 milyar 567 milyon lira oldu. Eylülde faiz dışı denge 45.5 milyar TL açık verdi. Ağustos ayında bütçede 3.6 milyar TL’lik fazla kaydedilmişti.

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2.02 trilyon TL, bütçe gelirleri 1.97 trilyon TL ve bütçe açığı 45.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Son 12 ayın tablosuna bakıldığında ise bütçe açığının 176.6 milyar TL’ye çıktığı görüldü.