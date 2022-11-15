Bütçedeki açık büyüyor

2022 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe verilerini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe giderlerinin 2 trilyon 328,2 milyar TL, bütçe gelirlerinin ise 2 trilyon 199,4 milyar TL olduğunu bildirdi.

Buna göre, yılın ilk 10 ayında bütçe açığı 128,7 milyar TL oldu. İlk 9 aylık bütçe açığı ise 45,5 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Merkezi yönetim bütçesi ağustos ayında ise 3,6 milyar TL fazla vermişti. Hazine’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 78 milyar 499 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde 128 milyar 754 milyon TL açık vermiştir. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 78 milyar 74 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde 139 milyar 501 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ekim dönemi itibarıyla 2 trilyon 328 milyar 176 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 268 milyar 255 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 2 trilyon 59 milyar 921 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.”

Haber Merkezi