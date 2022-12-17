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18 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Bütçenin 4’te 1’i faize

17 Aralık 2022, Cumartesi 21:52
TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.

MA’nın haberine göre; 2022 ile 2023 yılı bütçe kalemleri karşılaştırmasında 1 trilyon 470 milyar lira olan vergi gelirleri, yüzde 225 artışa 3 trilyon 200 milyar lira; 330 milyar lira olan faiz ödemeleri, yüzde 72 artışla 565 milyar lira; 240 milyar lira olan savunma ve güvenlik harcamaları yüzde 98 artışla 470 milyar lira; 214,8 milyar lira olan mal ve hizmet harcamaları yüzde 49 artışla 319 milyar lira; 278 milyar lira olan bütçe açığı yüzde 137 artışla 660 milyar lira; 1 trilyon 78 milyar lira olan cari transferler yüzde 56 artışla 1 trilyon 682 milyar lira olarak gerçekleşti. 2023 bütçesinde ise giderler 4 trilyon 470 milyar TL, gelirler ise 3 trilyon 810 milyar TL olarak hedeflendi. 2022 yılının sonunda 278 milyar TL olacağı öngörülen ancak Orta Vadeli Program’da (OVP) 461 milyar TL olması beklenen bütçe açığının, 2023 yılı sonunda 660 milyar TL olacağı tahmin edildi. 2022’de 2 milyar 198 milyon TL olan TBMM bütçesi, 2023 yılı için 5 milyar 481 milyon TL’ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2022 bütçesinde 3 milyar 890 milyon TL olarak öngörülürken, 2023’te 6 milyar 637 milyon TL olacağı tahmin edildi. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde personel gideri olarak 940 milyon 334 bin TL, mal ve hizmet alım harcamaları için ise 3 milyar 822 milyon lira ayrıldı. 

 

Haber Merkezi

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