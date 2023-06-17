Bütçenin dörtte biri faize

Yazar Binhan Elif Yılmaz, “Mayıs ayı bütçe giderlerinde borç faizleri 102,8 milyar TL ile adeta rekor kırdı. Bu tutar aynı zamanda Mayıs ayı bütçe giderlerinin yaklaşık dörtte biri anlamına geliyor” diye yazdı.

t24 yazarı Binhan Elif Yılmaz, “Seçim bitti ama bütçede ‘iz’i kaldı” başlıklı yazısında seçim sonrası ekonomik verileri değerlendirdi. Yılmaz, “Mayıs ayı bütçe giderlerinde borç faizleri 102,8 milyar TL ile adeta rekor kırdı” dedi. “Mayıs ayı bütçe giderlerinde borç faizleri 102,8 milyar TL ile adeta rekor kırdı. Bu tutar aynı zamanda Mayıs ayı bütçe giderlerinin yaklaşık dörtte biri anlamına geliyor” ifadelerini kullanan Yılmaz, “Mayıs ayı borç faizlerinin yüzde 85’i TL cinsi DİBS faizlerinden oluştu. Bilindiği gibi iç borçlanmaya en fazla bankacılık kesimi kaynaklık ediyor. Bankacılık kesiminin bu kaynaklık payı Ekim 2022’den bu yana yüzde 77 (öncesinde yaklaşık yüzde 68 düzeyinde). TCMB’nin “liralaşma” stratejisi bağlamında bankaların gerek mevduatları içerisinde döviz mevduatları payının düşürülmesi gerekse kredi faizlerinin belli bir düzeyde tutulması için TCMB ve BDDK’ca bankalara menkul kıymet tesisini belli oranlarda zorunlu tutması, hem finansal sistemi aylardır meşgul etti hem de bu kriterleri sağlayamayan çoğu banka Hazine’nin DİBS’lerini giderek daha fazla düzeyde almak zorunda kaldı. Bu çerçevede iç borç stoku da bir yılda yüzde 50’ye yakın arttı. Liralaşma amacına ulaşılması çabası, kamunun daha fazla borç faiz yükü altına girmesine neden oldu” diye yazdı.

Personel ödenekleri 5 ayda tükendi

Yazısında personel giderlerine değinen Yılmaz, “Personel giderleri için ayrılan ödeneğin ilk 5 ayda yarısı tükendi. En düşük memur maaşı bugün 12,6 bin TL ve seçim vaatlerinden biri de yüzde 74 artış ile bu maaşların 22 bin TL’ye çıkarılması.(...) Kamunun “harcamacı” yapısının en önemli göstergesi, Merkezi Yönetim bütçe giderleridir. Bütçe giderlerinin bu yılın ilk 3 aylık ortalaması 345 milyar TL idi. Mayıs ayında ise 430,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bütçe giderleri Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 7,5 ve üç aylık ortalamaya göre yüzde 25 artış gösterdi. Bütçe giderlerinin dağılımında daha önceki aylarda olduğu gibi cari transferler Mayıs ayında da yine en büyük kalem oldu. KİT’lerin, Sosyal Güvelik Kurumu’nun, fonların, kamu bankalarının görevlendirme giderleri (görev zararları) için yapılan transferlerin yanında verilen hazine yardımları, tüm sosyal, ekonomik ve mali amaçlı transferler ile KKM ödemeleri, cari transferler kapsamındadır. Nisan ayında o ayki bütçe giderlerinin yüzde 43,5’ine kadar ulaşan cari transferler Mayıs ayında yüzde 35’e geriledi. KKM için bu ay bütçeden 1,6 milyar TL ödenirken, kamu bankalarına görev zararları karşılığı yapılan transferler aynı düzeyini korudu” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Yeni Asya