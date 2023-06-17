"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Bütçenin dörtte biri faize

17 Haziran 2023, Cumartesi 17:38
Yazar Binhan Elif Yılmaz, “Mayıs ayı bütçe giderlerinde borç faizleri 102,8 milyar TL ile adeta rekor kırdı. Bu tutar aynı zamanda Mayıs ayı bütçe giderlerinin yaklaşık dörtte biri anlamına geliyor” diye yazdı.

t24 yazarı Binhan Elif Yılmaz, “Seçim bitti ama bütçede ‘iz’i kaldı” başlıklı yazısında seçim sonrası ekonomik verileri değerlendirdi. Yılmaz, “Mayıs ayı bütçe giderlerinde borç faizleri 102,8 milyar TL ile adeta rekor kırdı” dedi. “Mayıs ayı bütçe giderlerinde borç faizleri 102,8 milyar TL ile adeta rekor kırdı. Bu tutar aynı zamanda Mayıs ayı bütçe giderlerinin yaklaşık dörtte biri anlamına geliyor” ifadelerini kullanan Yılmaz, “Mayıs ayı borç faizlerinin yüzde 85’i TL cinsi DİBS faizlerinden oluştu. Bilindiği gibi iç borçlanmaya en fazla bankacılık kesimi kaynaklık ediyor. Bankacılık kesiminin bu kaynaklık payı Ekim 2022’den bu yana yüzde 77 (öncesinde yaklaşık yüzde 68 düzeyinde). TCMB’nin “liralaşma” stratejisi bağlamında bankaların gerek mevduatları içerisinde döviz mevduatları payının düşürülmesi gerekse kredi faizlerinin belli bir düzeyde tutulması için TCMB ve BDDK’ca bankalara menkul kıymet tesisini belli oranlarda zorunlu tutması, hem finansal sistemi aylardır meşgul etti hem de bu kriterleri sağlayamayan çoğu banka Hazine’nin DİBS’lerini giderek daha fazla düzeyde almak zorunda kaldı. Bu çerçevede iç borç stoku da bir yılda yüzde 50’ye yakın arttı. Liralaşma amacına ulaşılması çabası, kamunun daha fazla borç faiz yükü altına girmesine neden oldu” diye yazdı.

Personel ödenekleri 5 ayda tükendi

Yazısında personel giderlerine değinen Yılmaz, “Personel giderleri için ayrılan ödeneğin ilk 5 ayda yarısı tükendi. En düşük memur maaşı bugün 12,6 bin TL ve seçim vaatlerinden biri de yüzde 74 artış ile bu maaşların 22 bin TL’ye çıkarılması.(...) Kamunun “harcamacı” yapısının en önemli göstergesi, Merkezi Yönetim bütçe giderleridir. Bütçe giderlerinin bu yılın ilk 3 aylık ortalaması 345 milyar TL idi. Mayıs ayında ise 430,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bütçe giderleri Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 7,5 ve üç aylık ortalamaya göre yüzde 25 artış gösterdi. Bütçe giderlerinin dağılımında daha önceki aylarda olduğu gibi cari transferler Mayıs ayında da yine en büyük kalem oldu. KİT’lerin, Sosyal Güvelik Kurumu’nun, fonların, kamu bankalarının görevlendirme giderleri (görev zararları) için yapılan transferlerin yanında verilen hazine yardımları, tüm sosyal, ekonomik ve mali amaçlı transferler ile KKM ödemeleri, cari transferler kapsamındadır. Nisan ayında o ayki bütçe giderlerinin yüzde 43,5’ine kadar ulaşan cari transferler Mayıs ayında yüzde 35’e geriledi. KKM için bu ay bütçeden 1,6 milyar TL ödenirken, kamu bankalarına görev zararları karşılığı yapılan transferler aynı düzeyini korudu” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Yeni Asya

 

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çölleşme tehlikesine dikkat!

    Bütçenin dörtte biri faize

    Müslüman hakime senatodan onay

    Yalnızlık korkusu başladı

    Kızamık salgını ile karşı karşıyayız

    Biden: Silah endüstrisini yeneceğiz

    YKS rekor adayla yapıldı

    İstanbul'da 24 saat süreli su kesintisi

    Keçiören'de bir apartmanda böcek ilacından zehirlenme: 2 ölü

    Sırbistan'da 42 şehir ve ilçede OHAL ilan edildi

    Yolsuzlukla mücadele niyeti yok

    Ezânın aslına çevrilmesinin 73. yıldönümü... Demokrat Parti’nin büyük hizmeti

    Milli Takım'dan zorlu Letonya deplasmanında önemli galibiyet

    Akdeniz'de Girit Adası açıklarında deprem

    Sudan'daki iç savaş durmuyor - Hala devam eden çatışmalar 3. ayına girdi

    Ekvador'da 27 Mart'taki heyelanla ilgili yeni cesetler tespit edildi

    Stoltenberg: Ukrayna mesafe katediyor, desteğe devam etmeliyiz

    19 milyon öğrenci karnelerini aldı

    MB beklentisi arttı, döviz rekor kırdı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yolsuzluk ve israfın panzehiri açık rejim
    Feyzullah ERGÜN

    İbn-i Sina’dan sağlıklı hayat prensipleri - 2
    Ahmet BATTAL

    Değer biçilemeyen marka
    Genel

    Ezânın aslına çevrilmesinin 73. yıldönümü... Demokrat Parti’nin büyük hizmeti
    H. Muharrem OKUR

    Bir tek kelime
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Bir bilim adamı tipolojisi olarak Hawking ve zavallı inancı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sırbistan'da 42 şehir ve ilçede OHAL ilan edildi
    Mehmet KARA

    “Halkımız barışı sever, kavgayı sevmez”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.