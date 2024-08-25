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Bütün çiftçiler borçlu

25 Ağustos 2024, Pazar 22:40
Nizipli fıstık üreticisi Mehmet Alkurt, “Türkiye’de bir tarım ülkesi olmasına rağmen bütün hepimiz bankalara borçluyuz, özel şahıslara borçluyuz” dedi.

Nizipli fıstık üreticisi Mehmet Alkurt, fıstık üreticisinin yaşadığı sorunları anlattı.

Alkurt, “Malum iktidarın tarım politikasının zayıf olmasından kaynaklı sadece Antep fıstığı üreticileri değil, Türkiye’deki bütün çiftçiler, hepsi kan ağlıyor. Bizim derdimiz sadece ürünümüze sahip çıkmak. Üreticinin hakkının avucuna konmasıdır. Eğer biz üretmezsek bütün herkes aç kalır. Bugün düşünün, Antep fıstığı 30 yılda meydana geliyor. 30 yıl biz ürüne, o ağaca emek ediyoruz hiçbir menfaatimiz, beklentimiz olmadan. 30’uncu yıldan sonra biz emek alıyoruz. Size de soruyorum, bakanlarımıza ve siyasetçilerimize soruyorum: 30 yıl maaş almadan, bir menfaat gütmeden bir yere emek harcar mısınız? Harcamazsınız. Hiç kimse harcamaz. Size deseler ki ‘30 yıl muhabirlik yap. 30 yıl maaş almayacaksın’ deseler, yapmazsınız. Fakat alın terini toprağına döken çiftçi, 30 yıl Antep fıstığında emek ediyor ve bu sıcakta -burası 46-50 derece sıcaklıkta- hizmet ediyor tarıma, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için. Biz de bunun karşılığını alamayınca böyle bir eylem yapmak zorunda kaldık” dedi.

Enflasyonun altında eziliyoruz

Alkurt şunları söyledi: “Önümüzdeki yıl hasılat da yoktur. Hasılat olmazsa mecburen tarlamı satıp, Antep fıstığımı satıp, ben Ziraat Bankası’na olan borcumu kapatmak zorunda kalacağım. Yüksek faizlerde biz boğulmuşuz. Ürünümüz de para etmeyince bu sefer ekmesek, yetiştirmesek bundan daha faydalı ve karlı olacak bizim için. Onun için hükümetten acilen ve acilen Antep fıstığına bir taban fiyatı uygulamasını istiyoruz. Beklediğimiz taban fiyatı da -kuru olarak söylüyorum- 300 liradan aşağı olmamak şartıyla bir taban fiyatı vermeye çalışıyoruz. Borcum yüzünden traktörümü sattım ben. Çünkü niye? Hasılatım beni kurtarmadı. ‘Faizin altında boğulmaktansa traktörümü satalım, borcumuzu kapatmaya çalışalım’ dedim. Ama kapanmadı, hala da borçluyuz. Sadece ben değil; bugün Akdeniz’deki domates üreticileri de borçlu, Şanlıurfa’daki biber üreticileri de borçlu, bütün çiftçiler şu an için Türkiye’de bir tarım ülkesi olmasına rağmen bütün hepimiz bankalara borçluyuz, özel şahıslara borçluyuz. Bunu ödemek için de üretim yapmaya çalışıyoruz. Üretimimiz de ürünümüz de para yapmayınca bu şekilde ekonominin, enflasyonun altında eziliyoruz.”

Gaziantep - Anka

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