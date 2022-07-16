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16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Bütün ekonomi enkazın altında kalır

16 Temmuz 2022, Cumartesi 00:52
Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası (Türkinşa) Başkanı Servet Arslan, ekonominin dengesini sağlayan inşaattaki krizin genel ekonomide de deprem etkisi oluşturacağını belirterek, “Müteahhitler her iki ucu jilet gibi keskin bu çarkın içinde zararına üretmeye zorlanmaktadır” diye konuştu.

Dünya gazetesinin haberine göre, kamu mal ve hizmet alımlarında yüklenicilere fiyat farkı verilmesi veya sözleşmelerin devrine imkân sağlayan düzenleme, kamu ile iş yapan müteahhitleri memnun etmediğini belirten ve fiyat farkı sistemi ile maliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Servet Arslan, demir, çelik, akaryakıt, çimento gibi temel girdilere gelen fahiş zamların, maydanoz-armut gibi ürünlere endekslenerek telafi etmeye çalışmanın iş dünyasıyla alay etmek olduğunu söyledi. Mevcut fiyat farkı sisteminin çöktüğüne işaret eden, ekonominin dengesini sağlayan inşaat sektöründeki krizin genel ekonomide de deprem etkisi oluşturacağını vurgulayan Arslan, “Bu enkazın altında sadece inşaat sektörü değil, bütün bir ekonomi kalacaktır. İnşaat maliyetindeki artışları da göz önünde bulundurduğumuzda bunun anlamı açık şekilde sektörel kaostur” dedi.

Haber Merkezi

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