‘Büyüdükçe’ fakirleşiyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) raporunu yayımladı.

Veriler, büyümenin itici gücünün tüketim harcamaları olduğunu gösterirken, çalışanların milli gelirden aldığı payın da düzenli olarak gerilediğini ortaya koydu. GSYH verilerine göre çalışanların milli gelirden aldığı pay, 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 39,1 iken geçen yıl yüzde 35,5, bu yıl ise yüzde 31,5’e geriledi. İşletmelerin aldığı pay ise geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 45,6 iken, bu çeyrekte yüzde 47,6’ya yükseldi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, rakamlardaki dikkat çekici bir diğer veri ise, büyümenin itici gücünün üretim değil, tüketim olduğunu ortaya koydu. Tüketim harcamaları önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,5 arttı. Hanehalkı tüketimi ilk çeyrekte büyümeye 11,6 puan katkı yaptı. Sanayinin büyüme performansı da (yüzde 7,4), hizmetler sektörünün (yüzde 14,9) altında kaldı.

Haber Merkezi