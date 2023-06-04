Büyükbaş kurbanlıklar 84 bin TL’den başlıyor

Kurbanlıkların canlı kilo fiyatı 140-160 TL arasında.

Kurban Bayramı’na sayılı gün kala, Türkiye’deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. 2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirtti. Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi. Yardımcı, “Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında” dedi. Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak” diye konuştu.

Haber Merkezi