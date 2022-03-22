Büyüme tahmini yarıya indi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nun mart sayısını yayımladı.

Raporda, küresel ekonomik büyüme için görünümün, enflasyon zorluklarının artması ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının küresel enerji kaynaklarını tehdit etmesi nedeniyle önemli ölçüde kötüleştiği aktarıldı. Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve 2023’de yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, Aralık 2021’de açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2022’de yüzde 4,2 ve 2023’de ise yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü. Haber Merkezi

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