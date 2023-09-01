''Büyüme'' yine tüketimden

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı ikinci çeyrek ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

Adnan Solmaz - ANKARA

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 3,8, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 15,6 arttı.

Büyüme rakamlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, büyümenin sınai üretimden değil, özellikle canlı iç talepten kaynaklandığına dikkat çekti Ardıç, “Sanayi gerilerken, özel tüketim %15,6 arttı. Oysa ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretime büyük önem verilmesi gerekiyor. Bunun sonuçlarını dış ticaret verilerinden de görebiliyoruz” dedi.

İhracatın geçen yılın aynı çeyreğine göre %9 azalırken, ithalatın %20,3 arttığını bildiren Ardıç, net ihracat katkısının büyümeyi aşağıya çektiğini söyledi. Ardıç, “Bu verilerin açıkça gösterdiği üzere, ülkemizde tüketimden daha yüksek bir üretim seviyesini sağlamamız gerekiyor. Üretim yapısı değişerek, katma değeri yüksek imalat sanayilerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.