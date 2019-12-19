Büyümesini 2020’de de sürdürecek

Alman otomobil üreticisi Opel, 2019 yılında Türkiye pazarında yakaladığı büyüme ivmesini 2020’de sürdürmeyi planlıyor.

Modelleri ile 2019’u %3,8 pazar payı ile kapatmayı öngören Opel Türkiye, 2020’de toplam pazardan %5 pay almayı hedefliyor. İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında Opel’in Alman kimliğine vurgu yapan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin müşteri memnuniyetini temel alan kaliteli hizmet anlayışı ile daha fazla Opel müşterisine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. ÜÇ SIRA YÜKSELDİ Geçtiğimiz Kasım ayında toplam pazarda beş basamak artışla yedinci sıraya yerleşen Opel Türkiye, pazar payını da 2018’in aynı dönemine göre %2 artışla %4,6’ya taşıdı. Opel Türkiye, Ocak-Kasım döneminde ise marka sıralamasında üç sıra yükselerek toplam otomotiv pazarından %3,8’lik pay elde etti. Girgin, yılın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşturacakları 6. Nesil Corsa’nın, sınıfında en iddialı model olacağını belirtti. Opel severler 2020 yılının ilk çeyreğinde Yeni Astra ile yılın son çeyreğinde de Yeni Insignia ile buluşacaklar.

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