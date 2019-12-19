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19 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Büyümesini 2020’de de sürdürecek

19 Aralık 2019, Perşembe 01:19
Alman otomobil üreticisi Opel, 2019 yılında Türkiye pazarında yakaladığı büyüme ivmesini 2020’de sürdürmeyi planlıyor.

Modelleri ile 2019’u %3,8 pazar payı ile kapatmayı öngören Opel Türkiye, 2020’de toplam pazardan %5 pay almayı hedefliyor. İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında Opel’in Alman kimliğine vurgu yapan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin müşteri memnuniyetini temel alan kaliteli hizmet anlayışı ile daha fazla Opel müşterisine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. 

ÜÇ SIRA YÜKSELDİ

Geçtiğimiz Kasım ayında toplam pazarda beş basamak artışla yedinci sıraya yerleşen Opel Türkiye, pazar payını da 2018’in aynı dönemine göre %2 artışla %4,6’ya taşıdı.  Opel Türkiye, Ocak-Kasım döneminde ise marka sıralamasında üç sıra yükselerek toplam otomotiv pazarından %3,8’lik pay elde etti. Girgin, yılın ilk çeyreğinde tüketicilerle buluşturacakları 6. Nesil Corsa’nın, sınıfında  en iddialı model olacağını belirtti. Opel severler 2020 yılının ilk çeyreğinde Yeni Astra ile yılın son çeyreğinde de Yeni Insignia ile buluşacaklar.

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