Büyüyen yine tüketim

TÜİK verilerine göre, 2021’de yine Hane halkı nihai tüketim harcamaları ile büyüdü.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) tahmini geçen yılın 4’üncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,8 yükselerek 2 trilyon 313 milyar 810 milyon liraya ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreği ile 2021’e ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi, 2021’in son çeyreğinde yüzde 9,1, yılın tamamında da yüzde 11 büyüdü. GSYH verilerinde 2021’nin birinci çeyrek büyüme verisi yüzde 7,3, ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 21,9, üçüncü çeyrek büyüme verisi yüzde 7,5’e revize edildi.

Hane halkı harcadı, büyüme oldu

Hane halkı nihaî tüketim harcamaları 2021’de bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 15,1 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 55,1 oldu. Hane halkı nihaî tüketim harcamaları, geçen yılın 4’üncü çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 21,4 yükseldi. Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 11,0 arttı. TÜİK’e göre; üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL oldu. 2021 yılında kişi başına GSYH, cari fiyatlarla 85 bin 672 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 539 olarak hesaplandı. Devletin nihaî tüketim harcamaları yüzde 1,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu da yüzde 0,8 azaldı. Geçen yıl, 2020’nin zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 24,9, ithalatı yüzde 2 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2021’in 4’üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 20,7, ithalatı yüzde 2,6 artış kaydetti.

