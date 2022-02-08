Çalışan 1 kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira

Türkiye Kamu-Sen’in, Ocak 2022 fiyatlarıyla yaptığı araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 11 bin 898 lira olarak hesaplandı.

Türkiye Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun Ar-Ge Merkezince TÜİK’in Ocak 2022 fiyatlarıyla hazırlanan Asgarî Geçim Endeksi’nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 4 bin 433 lira, yoksulluk sınırı ise 5 bin 584 lira olarak belirlendi. Dört kişilik bir ailenin asgarî geçim haddi 11 bin 898 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 4 bin 240 lira oldu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanların cebine yansıyan enflasyonun açıklanan enf- lasyondan daha fazla olduğunu belirterek, “Daha ilk aydan 6 ay için yapılan maaş zammını aşan ve yıllık zam oranının tamamına yaklaşan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Son bir ayda dört kişilik ailenin aylık zorunlu harcaması 1525 lira artmıştır” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 204

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.