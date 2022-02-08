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9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Çalışan 1 kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira

08 Şubat 2022, Salı 20:30
Türkiye Kamu-Sen’in, Ocak 2022 fiyatlarıyla yaptığı araştırmada, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 11 bin 898 lira olarak hesaplandı.

Türkiye Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun Ar-Ge Merkezince TÜİK’in Ocak 2022 fiyatlarıyla hazırlanan Asgarî Geçim Endeksi’nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 4 bin 433 lira, yoksulluk sınırı ise 5 bin 584 lira olarak belirlendi. Dört kişilik bir ailenin asgarî geçim haddi 11 bin 898 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 4 bin 240 lira oldu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanların cebine yansıyan enflasyonun açıklanan enf- lasyondan daha fazla olduğunu belirterek, “Daha ilk aydan 6 ay için yapılan maaş zammını aşan ve yıllık zam oranının tamamına yaklaşan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Son bir ayda dört kişilik ailenin aylık zorunlu harcaması 1525 lira artmıştır” dedi. 

Ankara - Fatih Karagöz

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