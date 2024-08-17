Çalışan ve emekliye en fazla yüzde 20

Son dönemde art arda gelen kamu zamlarının ardından hükümetin yeni yıl için emekli ve çalışan kesimlere en fazla yüzde 20 oranında zam yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Hükümetin 2025 yılı için emekli ve çalışanlara yapacağı zam oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamalarıyla netleşti. Karahan, yabancı yatırımcılara yaptığı sunumda, yılbaşında yapılacak zamların en fazla yüzde 20 oranında olacağını belirtti. BEKLENTİLERİ KARŞILAMAYACAK 10 Haber’den Erdal Sağlam’ın haberine göre, geçtiğimiz ay Londra’da yabancı bir aracı kurumun düzenlediği toplantıya katılan Karahan, sunumunun ardından yatırımcıların sorularını yanıtladı. Özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları hakkında gelen bir soruya yanıt veren Karahan, 2024 yılı başında yapılan zamların oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Bu nedenle, çalışan kesimin yıl sonu enflasyon farkı beklentilerinin karşılanamayacağını belirtti.

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