Çalışana yatırım yapan kazanacak

Great Pleace to Work Türkİye Genel Müdürü Eyüp Toprak, ”Şİrketler yenİ normalde daha çevİk ve çalışan odaklı olmak durumunda. İnsana yatırım yapan şİrketlerİn ön plâna çıkacağı yenİ bİr döneme gİrİyoruz” dedİ.

Great Pleace to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, ”Şirketler yeni normalde daha çevik ve çalışan odaklı olmak durumunda. İnsana yatırım yapan şirketlerin ön plana çıkacağı yeni bir döneme giriyoruz” dedi. İçerisinde bulunulan dönemde şirketlerin kurum kültürlerini ölçümlemek ve güçlendirmek için uzman ekipleriyle şirketlere destek olduklarını belirten Eyüp Toprak, kurum kültürünün derinlemesine analiz edilmesiyle sağlanan verilerin, şirketlerin bu bilinmezlik döneminde kılavuz olma niteliği taşıdığının altını çizdi. Bütçe avantajlı katılım anla-yışıyla yapılan analizlerin şirketleri gereksiz uygulama maliyetlerinden kurtaracağını da sözlerine ekledi.

Çalışana yatırımın önemine de değinen Toprak, ”Pandemi dönemi ile iş dünyasının öncelikli konularında kaçınılmaz olarak değişimler yaşandı. Şirketler yeni normalde daha çevik ve çalışan odaklı olmak durumunda. İnsana yatırım yapan şirketlerin ön plana çıkacağı yeni bir döneme giriyoruz. Çalışan ile yönetici arasındaki ilişki, çalışan ile yaptığı iş arasındaki ilişki ve çalışanları ile diğer takım arkadaşları arasındaki ilişkinin kalitesini güven temelli kurmakta zorlanan şirketlerin gelecekte ayakta durmakta zorlanacağı aşikâr. Şirketlerin bu yeni ve zorlu dönemi kolaylıkla atlatmaları, kurum kültürü inşasıyla geleceğe yatırım yapmaları konusunda her zaman yanlarında olacağız.” dedi.

Gelirler 3 kat artacak

Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar, güven düzeyi yüksek kurum kültürü oluşturmanın kritik bir yatırım stratejisi olduğunu ortaya koyuyor. Bu konuda gerçekleşen araştırmalar, yüksek güven kültürüne sahip işletmelerde ekonomik performansın 3 kata kadar arttığını gösteriyor. En iyi işveren unvanına sahip şirketler, kurum kültürü ve yüksek güven düzeyinin inşası için yapılan yatırımı lüks olarak değil, rekabet konusunda bir avantaj olarak görüyorlar.

Yalova - Recep Bozdağ