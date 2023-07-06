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6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Çalışanlar büyük zorluk içerisinde

06 Temmuz 2023, Perşembe 01:40
Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, çalışanların zamlar ve hayat pahalılığı altında ezildiğini belirterek, en düşük memur maaşının 32 bin TL olması gerektiğini açıkladı.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, memur maaşlarına ilişkin açıklamada, “Memurların maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır” denildi.

Ülke tarihinin en ağır ekonomik kriz şartlarını yaşadığı belirtilen açıklamada, “Ülkenin gerçek gündemi olan “zamlar, hayat pahalılığı, açlık, işsizlikle” ilgili gerçekçi adımlar atılmamaktadır. Emekçiler; ekonomik krizin ağır koşullarının etkisiyle çaresizdir. Yurttaşlar; yüksek kiralar, ödenmeyen faturalar, kredi kartı borçları, tüketici ve konut kredileri altında ezilmektedir” denildi. Açıklamada “İktidar; kademeli zam, refah payı artışı ve enflasyon farkı gözeterek memurlara 22 bin liralık en düşük maaş zammı yapmak istemektedir ancak ekonomik gelişmeler, enflasyon rakamları, döviz kurları, mal ve hizmetlerdeki artış, ev ve kiralardaki yükseliş ve yoksulluk sınırı dikkate alındığında kamu çalışanları büyük zorluk içerisindedir. Seçimin ertesi günüyle başlayan zam yağmuru, sonrasında döviz kurlarında ani yükseliş ve en sonunda da Türk lirasında hızlı değer kaybı yaşanmıştır. Kamu emekçilerinin maaş zamları TÜİK’in inandırıcılıktan uzak enflasyon verileri değil, gerçek enflasyon ve geçim şartları dikkate alınarak en düşük memur maaşı 32 bin TL olmalıdır diyoruz” değerlendirmesindi bulunuldu.  

NEFES ALDIRACAK MAAŞ 32 BİN LİRA

Konfederasyonun AR-GE birimi tarafından yapılan Haziran ayı araştırmasında 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 32 bin liraya, açlık sınırı ise 12 bin liraya dayandığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi: “ENAG’in verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Haziran ayında yüzde 8,54 arttı. E-TÜFE’deki 12 aylık artış oranı ise yüzde 108,58 olarak gerçekleşti. TÜFE’deki yılbaşından itibaren artış oranı ise yüzde 50,53 oldu. Hayat pahalılığı, gelir dağılımı ve yolsuzluk giderek artmaktadır. Memur maaşı, yoksulluk sınırının altında kalmamalı devlette çalışan emekçiler derin yoksulluğun pençesinde nefes aldıracak maaş en az 32 bin TL’dir” 

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