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16 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Çalışanlar emeğinin karşılığını eksiksiz almalı

14 Temmuz 2023, Cuma 00:03
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, kamuoyunda ve sosyal medyada tartışılan “işçi-memur ücretleri” kıyaslamasını doğru bulmadığını, tüm çalışanların emeğinin karşılığını eksizsiz alması gerektiğini söyledi.

Sert, yapılan karşılaştırmalar ve “işçi ücretleri memur ücretlerini geçti” değerlendirmesinin haksız olduğunu belirterek, işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan haklara sahip olduklarını vurgularken, “Kimse yalan yanlış beyanlarla omuz omuza görev yapan işçi-memur arasına nifak sokup, çalışma barışını zedelemesin” dedi.

Özellikle sağlık çalışanları arasında işçi-memur ayrımı yapılarak, bir ekip işi olan sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde çalışma barışını zedeleyen açıklamalara şahit olduklarını söyleyen Sert, “Emek üzerinden algı yürütülmesini çirkin buluyoruz. Bütün çalışanlar emekçidir, emek kutsaldır. İşin niteliğine göre işçiyi aşağılama, hor görme üzerinden yapılan eleştiriler memur kardeşlerimizin maaşlarını artırmayacaktır. Özellikle sağlık kurumlarından hemşire, doktor ve diğer sağlık çalışanlarının maaşlarını sağlık işçilerinin maaşları ile kıyas etmek tüm sağlık emekçilerine zarar verir” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

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