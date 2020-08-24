Çalışanlar iş yerine dönmekten mutlu

Yenİ normalleşme sürecİyle bİrlİkte çalışma hayatı kademelİ olarak ofİs ve İş yerlerİne taşınmaya başladı. Tİcket Restaurant Edenred tarafından yapılan bİr ankette çalışanların ofİse gerİ dönmekten mutlu olduğunu ortaya kondu.

Ticket Restaurant Edenred’in gerçekleştirdiği “Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları Yeni Normal Araştırması”, yeni normal dönemle birlikte çalışanların ofise geri dönmekten mutlu olduğuna işaret etti. Ticket Restaurant Edenred açıklamasına göre, Türkiye’de çalışma hayatı yeni normalle birlikte kademeli olarak ofis ve iş yerlerine taşınmaya başladı. Şirket tarafından yapılan Türkiye genelinde 1.213 çalışanın katıldığı “Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları Yeni Normal Araştırması” anketinin sonuçlarına göre, yeni normalleşme süreciyle birlikte çalışanların yüzde 38’i iş yerlerine geri döndü, yüzde 16,4 ise evden çalışmaya devam ediyor. Yüzde 36,4 değişen bir şey olmadığını, işe gidip geldiğini beyan ederken, yüzde 9,2 ise ofise kısmi olarak gidiyor. Ankette “İş yerinize dönmekten mutlu musu- nuz?” sorusuna çalışanların yüzde 49,5’i “çok mutlu”, yüzde 22,8’i ise “mutlu” cevabını verdi. Çalışanların mutlu olma nedenleri arasında işe daha fazla odaklanabilme, çay-kahve molalarında iş arkadaşlarıyla sosyal- leşebilme ve iş yerinin daha konforlu olması öne çıkıyor. Ayrıca pandemi döneminde restoranların kapalı olması dolayısıyla daha çok market alış verişinde kullanılan yemek kartları çalışanların ofislere dönmesiyle yeniden cafe ve restoranlarda öğle yemeği için tercih edilmeye başlandı.

Yenİ bİr dönemİn kapılarını aralıyoruz



Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Selçuk Boztepe, şunları kaydetti: “Yeni normalle birlikte eski hayatımıza dönmeye başladık gibi görünse de aslında hep birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Yeni yaşam kuralları ile birlikte cafe ve restoranlar da açılarak canlanan iş dünyasına hizmet vermeye başladı. Vatan- daşlarımız ise sosyal mesafe ku- rallarını gözeterek restoran ve cafelerdeki kullanımlarını artırarak hizmet sektörünün canlanmasına yardımcı oldu”