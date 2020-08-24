"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Çalışanlar iş yerine dönmekten mutlu

24 Ağustos 2020, Pazartesi 17:00
Yenİ normalleşme sürecİyle bİrlİkte çalışma hayatı kademelİ olarak ofİs ve İş yerlerİne taşınmaya başladı. Tİcket Restaurant Edenred tarafından yapılan bİr ankette çalışanların ofİse gerİ dönmekten mutlu olduğunu ortaya kondu.

Ticket Restaurant Edenred’in  gerçekleştirdiği “Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları Yeni Normal Araştırması”, yeni normal dönemle birlikte çalışanların ofise geri dönmekten mutlu olduğuna işaret etti. Ticket Restaurant Edenred açıklamasına göre,  Türkiye’de çalışma hayatı yeni normalle birlikte kademeli olarak ofis ve iş yerlerine taşınmaya başladı. Şirket tarafından yapılan Türkiye genelinde 1.213 çalışanın katıldığı “Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları Yeni Normal Araştırması” anketinin sonuçlarına göre, yeni normalleşme süreciyle birlikte çalışanların yüzde 38’i iş yerlerine geri döndü, yüzde 16,4 ise evden çalışmaya devam ediyor. Yüzde 36,4 değişen bir şey olmadığını, işe gidip geldiğini beyan ederken, yüzde 9,2 ise ofise kısmi olarak gidiyor.  Ankette “İş yerinize dönmekten mutlu musu- nuz?” sorusuna çalışanların yüzde 49,5’i “çok mutlu”, yüzde 22,8’i ise “mutlu” cevabını verdi. Çalışanların mutlu olma nedenleri arasında işe daha fazla odaklanabilme, çay-kahve molalarında iş arkadaşlarıyla sosyal- leşebilme ve iş yerinin daha konforlu olması öne çıkıyor. Ayrıca pandemi döneminde restoranların kapalı olması dolayısıyla daha çok market alış verişinde kullanılan yemek kartları çalışanların ofislere dönmesiyle yeniden cafe ve restoranlarda öğle yemeği için tercih edilmeye başlandı.

 

Yenİ bİr dönemİn kapılarını aralıyoruz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye Genel Müdürü Selçuk Boztepe, şunları kaydetti: “Yeni normalle birlikte eski hayatımıza dönmeye başladık gibi görünse de aslında hep birlikte yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Yeni yaşam kuralları ile birlikte cafe ve restoranlar da açılarak canlanan iş dünyasına hizmet vermeye başladı. Vatan- daşlarımız ise sosyal mesafe ku- rallarını gözeterek restoran ve cafelerdeki kullanımlarını artırarak hizmet sektörünün canlanmasına yardımcı oldu”

 

AA

Okunma Sayısı: 44
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu kafayla afetler daha çok can yakar

    İşsizlik sorunu çığ gibi büyüyor

    Kim denetleyecek?

    ''Yaptığın şeytani eylemle sadece bizim birliğimizi artırdın''

    Koca: Bugün 1443 yeni hasta tespit edildi

    Giresun'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

    Usain Bolt koronavirüse yakalandığını açıkladı

    Kaliforniya yanıyor

    Çalışanlar iş yerine dönmekten mutlu

    TTB’den enfeksiyon uyarısı

    İnsanlık düşmanı cani yargılanıyor

    'Arakanlı Müslümanlar için hala adalet sağlanamadı'

    'Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü'

    Alman Hükümet Sözcüsü: Doğu Akdeniz’de istikrara ihtiyacımız var

    AB, 15 üyesine 81 milyar avro destek hazırlığında

    İngiltere Başbakanından ailelere 'çocuklarınızı okula gönderin' çağrısı

    Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralanan Türk: Saldırganla göz göze geldim

    Kim Jong-un'un komada olduğu iddia ediliyor

    Ankara'da kurallara uymayan işletmelere 578 bin lira ceza kesildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müjde ve afet
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kafamızdaki polis” gençlik ve Ferrari!
    Osman ZENGİN

    Dikkat! Ölüm tehlikesi var…
    Süleyman KÖSMENE

    “Sadâkat” kolay meslek değildir
    Muzaffer KARAHİSAR

    Kalabalık içinde yalnız insanlar
    Cevher İLHAN

    Kısa bir mola
    Çetin ACAR

    Vaad edilen ecel
    Ahmet BATTAL

    Muhalefette ölçü
    Orhan GÜLER

    “12 sayfa”lık süreçte günlük 14,33 yazı-şiir!..
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.